Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
59
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
80
-
Чадов
Вячеслав Чадов
79
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Ильин
Илья Ильин
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Балтика
мин
-
Резников
Станислав Резников
69
-
Майкич
Даниель Майкич
90
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Терехов
Сергей Терехов
46
-
Алундерис
Видас Алундерис
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков