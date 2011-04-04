Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
30
-
Рогов
Максим Рогов
77
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Герк
Анатолий Герк
67
-
Панченко
Кирилл Панченко
66
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Дутов
Александр Дутов
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
СКА-Хабаровск
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
64
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
2'
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
79
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Мысин
Михаил Мысин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко