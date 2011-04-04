КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
88
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
84
-
Коронов
Игорь Коронов
41'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
19'
72
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Гараев
Марат Гараев
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
56
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Славнов
Роман Славнов
53
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
55
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Овчинников
Сергей Овчинников