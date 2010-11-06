Шинник
мин
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
46
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
18'
77
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
72
-
Корытько
Владимир Корытько
63
-
Говоров
Андрей Говоров
90
Запасные
-
Михайлов
Сергей Михайлов
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Булия
Эдуард Булия
-
Еркин
Александр Еркин
Балтика
мин
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
88
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
46
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
64
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
33
-
Голубов
Дмитрий Голубов
22'
90
Запасные
-
Янчук
Вадим Янчук
-
Буден
Винко Буден
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Ряхн
Таави Ряхн
-
Алундерис
Видас Алундерис