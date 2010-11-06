Динамо
мин
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Костин
Михаил Костин
69
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
87'
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
38'
90'
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Минченков
Александр Минченков
43
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90'
90
Запасные
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Крунич
Бранислав Крунич
Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
90
-
Першин
Артем Першин
70
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Черемисин
Евгений Черемисин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
9'
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
46
Запасные
-
Мельников
Семен Мельников
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Лобов
Константин Лобов
-
Мальков
Евгений Мальков
-
Козлов
Михаил Козлов
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
-
Курнаев
Александр Курнаев