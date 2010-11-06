Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
27'
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
44
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
81
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
64
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
67
Запасные
-
Новович
Иван Новович
-
Яркин
Александр Яркин
-
Перов
Александр Перов
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Олейник
Александр Олейник
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
79
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
42
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Герк
Анатолий Герк
57
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Малоян
Артур Малоян
75
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Любимов
Григорий Любимов
-
Зубко
Денис Зубко
-
Темников
Иван Темников
-
Осинов
Михаил Осинов
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Лунгу
Чисамба Лунгу