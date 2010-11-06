Ротор
мин
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
90
-
Мысин
Михаил Мысин
81
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
83
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Смирнов
Владимир Смирнов
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
80
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
76
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Алейник
Олег Алейник
-
Маркосов
Михаил Маркосов
Химки
мин
-
Степанов
Андрей Степанов
90
-
Королев
Лев Королев
46
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Терехов
Сергей Терехов
76
-
Гапон
Евгений Гапон
82
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
73
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
74'
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
-
Акилов
Кирилл Акилов
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Козлов
Антон Козлов
-
Дудченко
Константин Дудченко