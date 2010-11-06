Салют
мин
-
Григорян
Артур Григорян
68
-
Калашников
Илья Калашников
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
80
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
57
Запасные
-
Прохоров
Артем Прохоров
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Куликов
Александр Куликов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Замалиев
Наиль Замалиев
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Жданов
Алексей Жданов
8'
69
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Газинский
Юрий Газинский
79
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
Запасные
-
Акопян
Карен Акопян
-
Михеев
Артем Михеев
-
Книга
Денис Книга
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Були
Жан Були