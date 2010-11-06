Авангард
мин
-
Швецов
Александр Швецов
90
-
Форопонов
Алексей Форопонов
59
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Анохин
Сергей Анохин
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
46
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
81'
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
Запасные
-
Струков
Сергей Струков
-
Панин
Максим Панин
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Шолохов
Сергей Шолохов
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Синяев
Денис Синяев
СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
59
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Аликин
Павел Аликин
46
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
82'
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
35'
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
58'
75
-
Никифоров
Владислав Никифоров
45'
79
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Пиюк
Игорь Пиюк
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Соколов
Ренат Соколов
-
Смирнов
Андрей Смирнов