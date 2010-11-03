Шинник
мин
-
Архипов
Алексей Архипов
83
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
78
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
46
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Булия
Эдуард Булия
-
Еркин
Александр Еркин
-
Говоров
Андрей Говоров
Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
89
-
Черемисин
Евгений Черемисин
90
-
Лобов
Константин Лобов
62
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
76
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
80
Запасные
-
Мельников
Семен Мельников
-
Першин
Артем Першин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Козлов
Михаил Козлов
-
Курнаев
Александр Курнаев