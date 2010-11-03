Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
80
-
Буден
Винко Буден
90
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
66
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
71'
90
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Янчук
Вадим Янчук
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Ряхн
Таави Ряхн
-
Алундерис
Видас Алундерис
-
Романович
Анатолий Романович
Динамо
мин
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Кожевников
Александр Кожевников
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
32'
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Минченков
Александр Минченков
63
-
Юнузович
Эдин Юнузович
66'
90
Запасные
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Магкеев
Марат Магкеев
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Кадеев
Константин Кадеев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Намашко
Александр Намашко