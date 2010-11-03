Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
82'
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
69
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
55
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
37'
69
Запасные
-
Новович
Иван Новович
-
Яркин
Александр Яркин
-
Перов
Александр Перов
-
Калешин
Евгений Калешин
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
68
-
Друковский
Владимир Друковский
49
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
83
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Багаев
Александр Багаев
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Багаев
Антон Багаев
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Панин
Роман Панин
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Березин
Петр Березин