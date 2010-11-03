Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
75
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
51'
84
-
Панченко
Кирилл Панченко
75
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Семлер
Борут Семлер
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
44'
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
0
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
0
-
Кобялко
Антон Кобялко
0
-
Сердюков
Сергей Сердюков
71'
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Бреев
Сергей Бреев
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин