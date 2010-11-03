Волгарь
мин
-
Скепский
Денис Скепский
90'
87
-
Тузовский
Роман Тузовский
89
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
77
-
Дзахов
Давид Дзахов
62
-
Волков
Максим Волков
13'
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Шумейко
Виталий Шумейко
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Гапон
Евгений Гапон
75
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
87
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
20'
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
45'
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Акилов
Кирилл Акилов
-
Королев
Лев Королев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Козлов
Антон Козлов