Авангард
мин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Форопонов
Алексей Форопонов
90
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Анохин
Сергей Анохин
56
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Шолохов
Сергей Шолохов
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
53
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Синяев
Денис Синяев
56
Запасные
-
Козлов
Дмитрий Козлов
-
Струков
Сергей Струков
-
Швецов
Александр Швецов
-
Панин
Максим Панин
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Жданов
Алексей Жданов
48'
63
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Бочков
Андрей Бочков
59
-
Газинский
Юрий Газинский
85
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
49'
90
Запасные
-
Акопян
Карен Акопян
-
Михеев
Артем Михеев
-
Книга
Денис Книга
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Були
Жан Були