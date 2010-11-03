Салют
мин
-
Григорян
Артур Григорян
12'
58
-
Калашников
Илья Калашников
61
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
46
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Котов
Сергей Котов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
88
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
81
-
Мурнин
Андрей Мурнин
65'
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
49'
56'
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
70'
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Пиюк
Игорь Пиюк
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Соколов
Ренат Соколов
-
Аликин
Павел Аликин