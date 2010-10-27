Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
15
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
75
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
46
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
46
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90'
90
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Темников
Иван Темников
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Малоян
Артур Малоян
Динамо
мин
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Димидко
Александр Димидко
7'
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
60'
90
-
Минченков
Александр Минченков
81
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Намашко
Александр Намашко