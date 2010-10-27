Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
84
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
87
-
Багаев
Антон Багаев
75
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Березин
Петр Березин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
77
Запасные
-
Киверин
Никита Киверин
-
Багаев
Александр Багаев
-
Щербак
Денис Щербак
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Панин
Роман Панин
Шинник
мин
-
Архипов
Алексей Архипов
32'
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
85
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
65
-
Говоров
Андрей Говоров
90
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Булия
Эдуард Булия