КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
80
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Пименов
Михаил Пименов
85
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
53'
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин
-
Кобялко
Антон Кобялко
Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
46
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
64
-
Шипицин
Евгений Шипицин
84
-
Михеев
Андрей Михеев
79
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Новович
Иван Новович
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Калешин
Евгений Калешин
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Пикущак
Игорь Пикущак