СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90'
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
57'
64
-
Никифоров
Владислав Никифоров
83
Запасные
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Пиюк
Игорь Пиюк
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Смирнов
Андрей Смирнов
Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
87
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Смирнов
Владимир Смирнов
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Шудров
Сергей Шудров
73
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
66
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
82
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Савин
Александр Савин