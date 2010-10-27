Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
84
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Газинский
Юрий Газинский
60
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
76
Запасные
-
Акопян
Карен Акопян
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Егоров
Сергей Егоров
Волгарь
мин
-
Скепский
Денис Скепский
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
69
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Киселев
Денис Киселев
46
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Калоуда
Любош Калоуда
90
-
Волков
Максим Волков
83
Запасные
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Сикач
Степан Сикач
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Кажаров
Назир Кажаров