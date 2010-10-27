Авангард
мин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
81
-
Форопонов
Алексей Форопонов
90
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Анохин
Сергей Анохин
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
86
-
Шолохов
Сергей Шолохов
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
45
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
58'
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
9'
70
Запасные
-
Козлов
Дмитрий Козлов
-
Струков
Сергей Струков
-
Швецов
Александр Швецов
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Синяев
Денис Синяев
Салют
мин
-
Григорян
Артур Григорян
63
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Старков
Вадим Старков
75
-
Горин
Александр Горин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
68
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
63
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Калашников
Илья Калашников
-
Котов
Сергей Котов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Коробкин
Валерий Коробкин