Сочи
мин
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Мельников
Семен Мельников
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рогов
Максим Рогов
67
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Курнаев
Александр Курнаев
46
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Колесников
Никита Колесников
-
Хорин
Александр Хорин
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Буден
Винко Буден
90
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
66'
83'
85
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
87
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Янчук
Вадим Янчук
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Алундерис
Видас Алундерис
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий