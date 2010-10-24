Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
60
-
Багаев
Александр Багаев
85
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
69
-
Багаев
Антон Багаев
41
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90'
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Сапаев
Алексей Сапаев
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Панин
Роман Панин
-
Березин
Петр Березин
Динамо
мин
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
77
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
67
-
Димидко
Александр Димидко
15'
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
66'
71
-
Минченков
Александр Минченков
53'
62
-
Юнузович
Эдин Юнузович
62'
90
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Намашко
Александр Намашко