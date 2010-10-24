Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
75
-
Герк
Анатолий Герк
66
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
46
-
Сикимич
Предраг Сикимич
56
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Осинов
Михаил Осинов
Шинник
мин
-
Архипов
Алексей Архипов
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
71
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
76
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Говоров
Андрей Говоров
60
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Булия
Эдуард Булия