Луч
мин
-
Жданов
Алексей Жданов
57
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
70
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
66
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
33'
78
Запасные
-
Акопян
Карен Акопян
-
Федоров
Максим Федоров
-
Михеев
Артем Михеев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Були
Жан Були
Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
58
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
64'
90
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Малышев
Александр Малышев
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Савин
Александр Савин