СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
45'
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
86
Запасные
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Минеев
Александр Минеев
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Смирнов
Андрей Смирнов
Волгарь
мин
-
Скепский
Денис Скепский
90
-
Киселев
Денис Киселев
60
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
56
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
80
-
Калоуда
Любош Калоуда
71
-
Волков
Максим Волков
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Сикач
Степан Сикач
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Кажаров
Назир Кажаров