Химки
мин
-
Степанов
Андрей Степанов
80
-
Королев
Лев Королев
67
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
83
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
78
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
Запасные
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
-
Акилов
Кирилл Акилов
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Климов
Игорь Климов
-
Козлов
Антон Козлов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Семлер
Борут Семлер
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Шебанов
Денис Шебанов
52
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
79
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
75'
77'
89
-
Панченко
Кирилл Панченко
48'
87
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Симчевич
Александр Симчевич
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев