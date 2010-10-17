Волгарь
мин
-
Скепский
Денис Скепский
44'
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Киселев
Денис Киселев
56'
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
80'
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Сикач
Степан Сикач
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Кажаров
Назир Кажаров
Авангард
мин
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Панин
Максим Панин
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Анохин
Сергей Анохин
69'
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
Запасные
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Струков
Сергей Струков
-
Швецов
Александр Швецов
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Синяев
Денис Синяев