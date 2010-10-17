Ротор
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Смирнов
Владимир Смирнов
57
-
Михайлов
Сергей Михайлов
69
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
90
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
62
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Олеников
Николай Олеников
-
Малышев
Александр Малышев
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Салют
мин
-
Шамрин
Евгений Шамрин
22
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Кушов
Сергей Кушов
87'
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
73
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Григорян
Артур Григорян
-
Калашников
Илья Калашников
-
Котов
Сергей Котов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Коробкин
Валерий Коробкин