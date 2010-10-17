Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Джалович
Марко Джалович
68
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Янчук
Вадим Янчук
53
-
Резников
Станислав Резников
31
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
17'
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Алундерис
Видас Алундерис
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
40'
90
Запасные
-
Буден
Винко Буден
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
68
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
74
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
67'
90
-
Друзин
Алексей Друзин
81
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Зубов
Павел Зубов
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Панин
Роман Панин
-
Березин
Петр Березин