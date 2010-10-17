Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
81
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Мельников
Семен Мельников
65
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
50'
90
-
Рогов
Максим Рогов
85
-
Козлов
Михаил Козлов
81
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
-
Курнаев
Александр Курнаев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
67
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
56
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
89
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
69
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Темников
Иван Темников
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Герк
Анатолий Герк
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Малоян
Артур Малоян