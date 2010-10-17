Динамо
мин
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Морозов
Юрий Морозов
46
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
8'
56'
90
-
Димидко
Александр Димидко
46
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90'
90
-
Минченков
Александр Минченков
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
11'
65
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Костин
Михаил Костин
-
Федоров
Максим Федоров
-
Сулоев
Виктор Сулоев
КАМАЗ
мин
-
Гараев
Марат Гараев
44
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
58
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
64
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
74
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Сердюков
Сергей Сердюков
-
Делькин
Артем Делькин