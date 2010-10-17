Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
80
-
Сурнев
Роман Сурнев
46
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
57'
90
-
Олейник
Александр Олейник
83
-
Гогниев
Спартак Гогниев
46
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Новович
Иван Новович
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Химки
мин
-
Степанов
Андрей Степанов
90
-
Королев
Лев Королев
77
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
34'
90
Запасные
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
-
Ерошкин
Алексей Ерошкин
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Акилов
Кирилл Акилов
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Терехов
Сергей Терехов