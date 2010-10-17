Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Шебанов
Денис Шебанов
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
62
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
65
Запасные
-
Семлер
Борут Семлер
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
76
-
Саталкин
Никита Саталкин
52
-
Егоров
Сергей Егоров
61
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов