Ротор
мин
-
Смирнов
Владимир Смирнов
78
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Куканос
Александр Куканос
63
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
16'
46
Запасные
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Маркосов
Михаил Маркосов
Авангард
мин
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
90
-
Струков
Сергей Струков
59
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
46
Запасные
-
Анохин
Сергей Анохин
-
Козлов
Дмитрий Козлов
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Борзенков
Альберт Борзенков
-
Панин
Максим Панин
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Киреев
Андрей Киреев