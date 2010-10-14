Волгарь
мин
-
Скепский
Денис Скепский
86
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
36'
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Киселев
Денис Киселев
82
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
59'
90
Запасные
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Кажаров
Назир Кажаров
Салют
мин
-
Григорян
Артур Григорян
60
-
Калашников
Илья Калашников
54
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Чочиев
Виталий Чочиев
64
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
70
-
Роденков
Юрий Роденков
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Старков
Вадим Старков
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Коробкин
Валерий Коробкин
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс