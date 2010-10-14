Сочи
мин
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
73
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Мельников
Семен Мельников
48'
71
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рогов
Максим Рогов
45'
90
-
Козлов
Михаил Козлов
87
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
-
Курнаев
Александр Курнаев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
84
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
46
-
Багаев
Антон Багаев
65
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
50
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Зубов
Павел Зубов
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Панин
Роман Панин
-
Березин
Петр Березин