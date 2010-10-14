Балтика
мин
-
Буден
Винко Буден
68
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
56
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Романович
Анатолий Романович
45
-
Голубов
Дмитрий Голубов
79
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Янчук
Вадим Янчук
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Алундерис
Видас Алундерис
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Герк
Анатолий Герк
68
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
33'
90
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Темников
Иван Темников
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Малоян
Артур Малоян