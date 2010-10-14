Шинник
мин
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
46
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
30'
85
-
Корытько
Владимир Корытько
74
-
Говоров
Андрей Говоров
63
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Архипов
Антон Архипов
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
0
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
0
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
65'
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Гараев
Марат Гараев
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Славнов
Роман Славнов
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин