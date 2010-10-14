Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
81
-
Панченко
Кирилл Панченко
55
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
86
Запасные
-
Сандркин
Владимир Сандркин
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Жестков
Максим Жестков
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
66
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
15'
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90'
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
79
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Пиюк
Игорь Пиюк
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Смирнов
Андрей Смирнов