Авангард
мин
-
Кондаков
Денис Кондаков
56
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Швецов
Александр Швецов
75
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
32'
90
-
Анохин
Сергей Анохин
80
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
63
Запасные
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Струков
Сергей Струков
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Панин
Максим Панин
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Киреев
Андрей Киреев
Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
31
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
83
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
53'
74
-
Панченко
Кирилл Панченко
79
Запасные
-
Соболев
Денис Соболев
-
Соболев
Антон Соболев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Жестков
Максим Жестков
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев