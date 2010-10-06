КАМАЗ
мин
-
Гараев
Марат Гараев
62
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Пименов
Михаил Пименов
26'
81
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
72
Запасные
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин
Сочи
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
90
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Мельников
Семен Мельников
85
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Запасные
-
Хорин
Александр Хорин
-
Першин
Артем Першин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
-
Курнаев
Александр Курнаев