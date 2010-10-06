Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
62
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
26'
71'
90
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
-
Акилов
Кирилл Акилов
-
Королев
Лев Королев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Логашов
Арсений Логашов
Динамо
мин
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
69
-
Магкеев
Марат Магкеев
53'
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
46
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
81'
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Федоров
Максим Федоров
-
Костин
Михаил Костин
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Намашко
Александр Намашко