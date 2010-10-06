СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
50
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
62'
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
66
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Рыжих
Сергей Рыжих
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Пиюк
Игорь Пиюк
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Смирнов
Андрей Смирнов
Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
72
-
Татарчук
Владимир Татарчук
56
-
Гогниев
Спартак Гогниев
63
-
Олейник
Александр Олейник
83
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Пикущак
Игорь Пикущак