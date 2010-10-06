Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
53
-
Михайлов
Сергей Михайлов
73
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
31
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Савин
Александр Савин
Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
85
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Киселев
Денис Киселев
21'
72
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
82
-
Волков
Максим Волков
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Грубелич
Марко Грубелич
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Сикач
Степан Сикач
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Дзахов
Давид Дзахов