Иртыш
мин
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
90
-
Багаев
Антон Багаев
9'
86
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Андреев
Евгений Андреев
85
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Киверин
Никита Киверин
-
Багаев
Александр Багаев
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Зубов
Павел Зубов
-
Мамедов
Эльдар Мамедов
-
Панин
Роман Панин
-
Березин
Петр Березин
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
80
-
Фидлер
Артем Фидлер
46
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
72
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
54
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Темников
Иван Темников
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Малоян
Артур Малоян