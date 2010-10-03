Салют
мин
-
Григорян
Артур Григорян
85
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Жирный
Иван Жирный
62
-
Чочиев
Виталий Чочиев
90
-
Кушов
Сергей Кушов
87'
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
68
-
Луценко
Евгений Луценко
71
Запасные
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Калашников
Илья Калашников
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Горин
Александр Горин
-
Старков
Вадим Старков
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Ткачук
Денис Ткачук
Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
66'
83
-
Панченко
Кирилл Панченко
61
Запасные
-
Соболев
Денис Соболев
-
Сандркин
Владимир Сандркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Жестков
Максим Жестков
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев