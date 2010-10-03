КАМАЗ
мин
-
Гараев
Марат Гараев
58
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Пименов
Михаил Пименов
85
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
12'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
73
-
Сердюков
Сергей Сердюков
63'
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин
Балтика
мин
-
Буден
Винко Буден
90
-
Джалович
Марко Джалович
87
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
68
-
Янчук
Вадим Янчук
66
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Ряхн
Таави Ряхн
90
-
Семенов
Алексей Семенов
30'
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Резников
Станислав Резников
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Попов
Михаил Попов
-
Алундерис
Видас Алундерис
-
Голубов
Дмитрий Голубов