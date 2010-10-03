Химки
мин
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
58
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
86
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Клопков
Денис Клопков
87'
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Акилов
Кирилл Акилов
-
Королев
Лев Королев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Козлов
Антон Козлов
Шинник
мин
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Григорян
Роман Григорян
55
-
Говоров
Андрей Говоров
64
Запасные
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Корытько
Владимир Корытько